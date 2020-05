Addio Stefano: scompare a 60 anni il fondatore di Venessia.com

Ultimo aggiornamento: 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il social forum “” ha perso oggi - 3 maggio - il suo fondatore: è morto, 60 anni, colui che aveva fondato il gruppo nel maggio di esattamente 20 anni fa.Abitava all’Arsenale e aveva gestito per anni un banchetto di articoli veneziani a San Marco. Lascia un figlio e la compagna, Gianna, che lo accudito fino alla fine: Stefano era ammalato da tempo di un terribile male. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social. «Non ho perso un amico - confida fra le lacrime, l’attuale presidente di Venessia.com - ho perso un vero e proprio fratello. La persona più positiva e buona che abbia mai conosciuto. Sognava un futuro migliore per la sua amata Venezia, anche se ne constatava ogni giorno il degrado. Ottimismo e realizzazione degli ideali erano le basi della sua anima, sempre pronto al sorriso ed alla provocazione a volte vera, altre giocosa».Aveva avviato il gruppo lo stesso Matteo Secchi,Nel 2007 il primo evento con un nizioleto di stoffa al Ponte di San Giovanni Grisostomo con scritto "Ponte dei Zogatoli" visibile tuttora. Poi tante iniziative e battaglia per la sua Venezia che oggi lo piange con il logo del suo gruppo listato a lutto.