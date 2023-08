Tragedia la notte di Ferragosto, muore in strada Simone Veronese. Aveva solo 24 anni

CHIOGGIA - Se n’è andato la notte di Ferragosto, lasciando sgomente e nel dolore due comunità, quelle di Chioggia e Sottomarina. Simone Veronese, 24 anni, è morto per un malore improvviso mentre era in strada. Viveva in un appartamento di Sottomarina. Molto conosciuto, anche a Chioggia, per la sua attività di agente immobiliare, era papà di una bambina. I primi ad accorrere sul posto della tragedia sono stati i sanitari del 118, che hanno provato inutilmente a rianimarlo.