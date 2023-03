Addio a Silvano Vernizzi, morto a 69 anni l'ingegnere-manager delle strade venete

VENEZIA - È morto Silvano Vernizzi, aveva 69 anni ed era originario di Rovigo. Era da tempo ammalato, lascia la moglie Gabriella e la figlia Sara. A partire dal 2001 è stato amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade, la società che ha in gestione quasi 2mila chilometri di rete stradale, con compiti di manutenzione e di realizzazione di nuovi interventi stradali, quali sono le opere complementari al Passante di Mestre e alla autostrada A28. E' stato inoltre commissario proprio per il Passante di Mestre, consentendone la conclusione dei lavori.

Gli esordi e la carriera

Ma la sua carriera è partita proprio dal Polesine. Laureato in ingegneria civile ha iniziato a lavorare come dipendente dei Comuni di Rovigo e di Lendinara. Da qui ha intrapreso un importante percorso lavorativo, sempre legato alla cantieristica stradale, alla mobilità e ai trasporti. Nel 1984 aveva lasciato Rovigo ed era passato come dipendente della Regione Veneto. Qui aveva ricoperto diversi incarichi tecnici, diventando dirigente nel 1988. Nel 1991 era passato a coordinare il Dipartimento per la Viabilità e Trasporti, poi ha assulto l'incarico di dirigente regionale alla Direzione Viabilità e Trasporti e di seguito quello di segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità. Nel 2005 era stato nominato presidente della Commissione Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e nel 2006 Presidente della Commissione Regionale di Valutazione Ambientale Strategica. Dal 2001 aveva ricoperto anche un altro importante incarico quello appunto di amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade.

Il cordoglio di Brugnaro

«Silvano Vernizzi è stato un punto di riferimento per tutte le Amministrazioni, per centinaia di sindaci, ma anche un interlocutore affidabile per tanti cittadini. Un uomo del fare, un professionista competente, a servizio del bene comune. Con Silvano mi sono spesso confrontato e ne ho potuto apprezzare le capacità decisionali e la tenacia con cui ha sempre portato avanti gli obiettivi assegnati. In particolare, voglio ricordarne l’attività come commissario per il Passante di Mestre, dove è riuscito, dopo decenni di discussioni, a far terminare l’opera in soli 4 anni di lavori - conclude il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - alla moglie Gabriella, alla figlia Sara, ai familiari e ai tanti amici e collaboratori arrivi il più sentito cordoglio della Città metropolitana di Venezia e mio personale».