Morì sugli sci a 9 anni, nessun colpevole per la scomparsa di Andrea

di Roberta Brunetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITTORIO VENETO - Non ci sono colpevoli per la morte del piccolo, di, iscritto allo, rimasto ucciso a soli 9 anni in un incidente fatale sulle piste da sci, a. Ieri, a quasi otto anni dalla tragedia, la Corte d'appello di Venezia ha assolto il bellunese Luigi Pompanin, presidente dell'Ista che gestisce gli impianti da sci sulle Tofane che furono teatro dell'incidente, e il mestrino Giuseppe Bisotto, a cui erano stati affidati i ragazzini per quella giornata sulle piste. L'assoluzione è stata pronunciata dal presidente della Corte, Alessandro Michele Apostoli Cappello, con la formula più ampia: «perché il fatto non sussiste».