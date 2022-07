VENEZIA- È morto l'ingegner Roberto Casarin, per molti anni dirigente della Regione, dal 2004 per un decennio commissario straordinario all'escavo dei canali portuali e alla gestione dei fanghi di Porto Marghera, nonché padre del Vallone Moranzani che avrebbe potuto cambiare la storia di Malcontenta. Originario di Mirano, coniugato con due figli, a ottobre avrebbe compiuto 77 anni. Era malato da tempo. «Un grandissimo dirigente a cui il Veneto deve molto», lo ricorda Renato Chisso, già assessore alle Infrastrutture e alla Legge speciale di Venezia. «Per 14 anni abbiamo lavorato fianco a fianco. Era un uomo preparato, totalmente dedito al lavoro, sempre disponibile in ufficio. Sarà ricordato come protagonista di passaggi e progetti fondamentali per il territorio». «La notizia della scomparsa di Roberto Casarin, a lungo dirigente della Regione e segretario dell'autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, ci rattrista profondamente - osserva Carlo Bendoricchio, direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive - Era un profondo conoscitore in materia ambientale, in particolare per la difesa del suolo e della gestione delle acque. Per questo è stato un riferimento costante, un interlocutore autorevole».



LA CARRIERA

Casarin si era laureato in Ingegneria civile, ramo idraulica, all'Università di Padova. Docente alle scuole superiori, è stato autore di molte pubblicazioni e promotore di numerosi convegni. Nel 1980 l'ingresso in Regione dove ha occupato vari incarichi nel settore della tutela delle acque e della gestione dei rifiuti. Presto aveva scalato le posizioni di vertice della macchina amministrativa diventando segretario regionale all'Ambiente nel '96, cui poi si erano aggiunte anche le aree Territorio, Difesa del suolo, Lavori pubblici e Salvaguardia di Venezia e della laguna. Nel 2004, col governo Berlusconi-2, era stato nominato commissario per lo scavo dei canali industriali di Porto Marghera. «Erano ormai arrivati a soli 8 metri e le navi non passavano più. Lui ha permesso di riportarli agli 11 metri e mezzo fissati dal Piano Regolatore», spiega Chisso. L'ingegnere aveva avuto un ruolo decisivo nella definizione dei progetti per il conferimento dei fanghi all'isola delle Tresse e per la nuova discarica del Vallone Moranzani, a Malcontenta, dove sarebbe dovuto nascere un grande parco urbano che avrebbe segnato il riscatto della zona, rimasto tuttavia incompiuto. Durante la sua carriera Casarin era stato coinvolto nel processo per l'assegnazione al Consorzio Venezia Nuova, senza gara dal 2009 in poi, del Sistema informativo voluto dalla Regione per monitorare la situazione delle discariche abusive. Accusato di falso ideologico fu dichiarato prescritto. Casarin risiedeva in via Monte Cengio. I funerali mercoledì, alle 9, nella chiesa di via Piave.