Confessione a un amico: giallo sulla morte del professor Rizzoli

VENEZIA - Una confessione fatta a un caro amico: «Se un giorno dovessi avere un male senza scampo, seguirei l'esempio di altri. Andrei in Svizzera, dove con una tazzina di caffè ti accompagnano verso una dolce morte». Una frase buttata là, nello stile di un personaggio mai banale, spesso ostico, ma di grande arguzia e cultura. Quella frase lascia comunque aperto il. La morte risale a sabato scorso, ma solo una ristrettissima cerchia di amici ne sono stati a conoscenza, tant'è che per giorni è serpeggiata tra i conoscenti la notizia che la scomparsa sarebbe avvenuta proprio in Svizzera, con un viaggio in una delle cliniche dove si pratica la cosiddetta dolce morte. Un'informazione che non ha però trovato conferma, anzi: secondo altri il corpo di Rizzoli sarebbe stato trovato in casa a Venezia.