Morto il procuratore generale Ennio Fortuna. Nel 1968 si rifiutò di processare Pasolini

VENEZIA - È morto il procuratore generale Ennio Fortuna, nato a Frosinone nel 1934 e in pensione dal 2009. Fortuna è spirato nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Da Bologna a Venezia, poi la politica come consigliere Udc, il carisma e la professionalità di Ennio Fortuna non sono mai passate inosservate, così come la capacità di prendere decisioni "forti": fu lui che nel 1968 si rifiutò di processare Pierpaolo Pasolini "Teorema", film che fece scandalo e venne attaccato come osceno da una parte della Chiesa cattolica. Ennio Fortuna ha indossato la toga per 50 anni, è stato pretore, pubblico ministero, procuratore circondariale a Venezia, membro del consiglio superiore della Magistratura, procuratore della Repubblica a Bologna e pg presso la Corte d’appello veneta. Fortuna, da consigliere per l'Udic a Venezia, si schierò senza remore contro il quinto referendum di separazione tra Mestre e Venezia.

In pensione nel 2009

«Senza toga mi sento nudo e spoglio: credo sia normale dopo 50 anni di attività che mi sembra essere un record...». Erano state queste le parole di Fortuna nel 2009, al momento di andare in pensione, e queste erano state le parole con le quali aveva salutato magistrati, avvocati, autorità, forze dell’ordine e amici durante la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario. «È stato più bello che duro!», sottolineò parlando del suo lavoro.

Le inchieste

Fu proprio Fortuna che nel 1968 si rifiutò di processare Pierpaolo Pasolini per il film scandalo "Teorema". Negli anni '70, quelli sferzati dal terrorismo in Italia, Fortuna si ritrovò il garage di casa crivellato da 21 colpi di mitra. E ancora, fra i casi trattati di maggior notorietà, ci fu quello di Unabomber, ma anche il caso di Attilio Marzollo, veneziano, agente di cambio e bancarottiere italiano che ideò una truffa fra le più clamorose del nostro paese, all'epoca per un valore di 50 miliardi di lire. E ancora sotto la sua lente finirono i grandi furti di opere d'arte, come il ritrovamento in un campo di Poveglia di tre capolavori di Gian Bellini, rubati nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo.