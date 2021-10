Addio a Primo Cimarosto, ristoratore e gloria del remo nella Regata Storica di Venezia

CAVALLINO-TREPORTI - Con lui se ne va un pezzo di storia di Cavallino-Treporti. Si è spento venerdì sera all’età di 94 anni Primo Cimarosto, fondatore assieme ai fratelli del ristorante Al Pescatore di Treporti e storico presidente di Federcaccia Cavallino-Treporti e Venezia. Gentiluomo e personaggio d’altri tempi, era profondamente legato alla laguna veneziana e alle sue tradizioni. Anche per questo si è sempre impegnato molto in attività di volontariato e sociali. Per circa 70 anni ha ricoperto vari incarichi nelle sezioni di Federcaccia di Venezia e Cavallino-Treporti, compreso il ruolo di presidente e vicepresidente. Tantissime le iniziative attuate a sostegno del mondo venatorio e della pesca sportiva. Per questo era stato nominato anche presidente onorario e ha continuato a seguire con interesse le attività fino a paio di anni fa.



Uomo di fede, per moltissimi anni ha collaborato in prima persona con la parrocchia di Treporti. Per gli stessi motivi è stato tra i fautori della realizzazione in piena laguna nord del capitello dedicato alla Madonna del Sciopo, organizzando anche le successive celebrazioni con tanto di cortei acquei. Contadino e muratore, assieme ai fratelli aveva costruito e successivamente gestito per molti anni, lo storico ristorante Al Pescatore a Treporti, un’attività ora seguita dal figlio Paolo e all’epoca inventando un modo di fare ristorazione tutta legata alle tradizioni locali. Vicepresidente del calcio Treporti, era un grande appassionato di sport e della voga alla veneta, tanto che negli anni ’50 è stato tra i regatanti della Regata Storica di Venezia. Tantissime nelle ultime ore le testimonianze in suo ricordo, da tutti è stato descritto come una persona generosa sempre impegnata nel mondo del volontariato.

Lascia anche la moglie Ada e il figlio Francesco. Il funerale si terrà mercoledì 3 novembre, alle ore 10.30, nella chiesa di Treporti.