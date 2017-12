© RIPRODUZIONE RISERVATA

MURANO - Giornata di lutto per, Venezia, e in particolar modo per Murano e tutti i mastri vetrai:, uno dei più famosi maestri vetrai muranesi. Il “”, conosciuto in tutto il mondo per la sua abilità e creatività, un maestro che si era sempre battuto per la valorizzazione dell'arte di lavorare il vetro veneziana. Signoretto era nato a Favaro Veneto il 28 Settembre 1944. Aveva solo nove anni quando ha cominciato a lavorare il vetro.Signoretto diventò maestro vetraio nel 1960, ma fu nel '78 che aprì il suo studio a Murano. La sua carriera fu sfolgorante, lavorò con artisti e architetti del calibro di Dalì, Vedova, Licata, Kruft, Dal Pezzo, Vitali, Pomodoro, Willson, Dale Chihuly, Aldo Mondino, Sandro Chia, Inge Manzù, Anne e Patrick Poirier, Raimund Kummer, Marc Quinn, Manolo Valdés, Jan Vercruysse.