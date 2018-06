Travolto dal camion in sosta: muore a distanza di una settimana

di Paola Treppo

MARANO LAGUNARE e VENEZIA - Non ce l'ha fatta ildi 54 anni,, che venerdì 15 giugno scorso, poco prima delle 15, era rimasto vittima di un gravenell'area deldiL'uomo era rimastotra il suo camion, che usava per il trasporto del pesce, e un furgone che era fermo posteggiato nel piazzale. Pare che non avesse tirato il freno a mano e che il mezzo si sia quindi mosso da solo travolgendolo. Era stato subito soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni erano molto gravi e nella notte di oggi, giovedì 21 giugno, ènel nosocomio friulano.