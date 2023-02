Morto Costanzo, il ricordo di Luca Zaia: «Un innovatore, l'ho sentito per presentare assieme il mio libro»

VENEZIA - «Se ne va un'icona della televisione italiana, di cui è stato un grande innovatore. Sarà ricordato per le sue trasmissioni che hanno sempre offerto ai telespettatori qualcosa di nuovo, con ambienti e modalità di conduzione che non avevano ancora conosciuto». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ricorda Maurizio Costanzo, scomparso oggi, 24 febbraio.

Il ricordo

«Il Costanzo Show, la sua grande creatura - prosegue Zaia - è stata una trasmissione originalissima, la cui carica innovativa non si è esaurita col passare degli anni. Le registrazioni delle puntate sono già oggi una preziosa testimonianza sociologica, resteranno il riferimento per conoscere approfonditamente personaggi e storie di interi decenni. Esprimo il mio dolore per la morte di Costanzo, un personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere. L'ho sentito non più tardi di qualche mese fa per un'intervista di presentazione del mio libro. Avevo avuto altri incontri in precedenza e la prima volta che l'ho conosciuto è stato proprio al Costanzo Show. È stata per me un'esperienza unica. Se ne va un protagonista del giornalismo e della televisione. Esprimo la mia vicinanza ai familiari tutti, ai colleghi e a coloro che gli hanno voluto bene; a lui invio un pensiero».

Il presidente Fedriga

«Maurizio Costanzo lascia un vuoto incolmabile nel giornalismo e non solo. Grazie per tutte le tue battaglie che con coraggio hai sempre portato avanti! Un abbraccio alla famiglia». Sono le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.