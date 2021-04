Gino si arrende al male a 53 anni, un mese il matrimonio con l'amata compagna

TORRE DI MOSTO - Aveva solo 53 anni e la malattia a Luigi Visicale Gino gli era stata diagnosticata lo scorso ottobre. Un mese fa, consapevole della sua sorte inevitabile, si era unito in matrimonio con Alessia Busolin con cui conviveva a Torre di Mosto da 10 anni. «Come dice la formula dell'unione indissolubile racconta la moglie Alessia - nella buona e la cattiva sorte. A noi è capitato di coronare il nostro sogno d'amore nella cattiva sorte. Luigi l'ho conosciuto in discoteca nel 1997, era arrivato un anno prima da Lentini, paese in provincia di Siracusa, con una squadra di giovani del suo paese per lavorare tre mesi come saldatore in un'azienda di Salgareda.

Qui in Veneto si è trovato bene, anche perché nel frattempo ci eravamo conosciuti, è si era stabilito a Ceggia con degli amici, prima di venire a Torre di Mosto a convivere con me in affitto. Non abbiamo avuto figli, ma eravamo lo stesso felici. Lui ha continuato a lavorare come dipintore edile, io sono stata assunta come ausiliaria alla scuola materna Maria Bambina. Ci siamo sposati civilmente in aula consiliare, a causa anche del lokdown è stata una cerimonia per pochi intimi e a officiare è stata l'assessore Carla Mazzarotto, alla quale siamo molto legati. È stato intimo e bello». Il funerale si terrà oggi pomeriggio nella chiesa di San Martino vescovo, poi la sepoltura nel cimitero di Torre di Mosto. I famigliari ringraziano «di cuore tutto il personale medico e paramedico delle cure palliative e la dottoressa Adriana Dall'O ».