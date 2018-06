Choc in lavanderia, muore a 33 anni incastrato nel nastro trasportatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - E' morto dopo ore di agonia., 33enne operaio, è deceduto in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alle 6 all'Hotel Service di via Paganello a Mestre. L'uomo, che lavora per l'azienda mestrina che si occupa di lavaggio biancheria per alberghi, è rimasto incastrato in un macchinario, undi una lavatrice.Sono stati i vigili del fuoco a doverlo liberare per poi affidarlo alle cure dei medici, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale dell'Angelo in codice rosso. Sottoposto a un'intervento chirurgico per tentare di ridurre le fratture, Alin non ce l'ha fatta: è morto nel primo pomeriggio di oggi. Sul caso sta indagando lo Spisal dell'Ulss 3 Serenissima.