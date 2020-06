© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSALTA DI PIAVE - È. Franco Angelelli, brigadiere della Guardia di Finanza, Reparto navale di Venezia, è stato trovato privo di vita dalla moglie, Eleonora Simonionato. Aveva 46 anni, festeggiati a febbraio; lascia due bimbi di appena uno e 3 anni. Originario di Bracciano (Rm), da anni si era trasferito a San Donà di Piave e poi, dopo il matrimonio, a Fossalta. Ieri doveva recarsi al lavoro di buon mattino, per il suo turno. Sono le 7 e la moglie non lo vede arrivare per la colazione; va a svegliarlo e si trova di fronte al dramma: Franco non dà segni di vita. Eleonora ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono accorsi i sanitari del Suem; ma per il militare non c'è stato nulla da fare. La salma è stata composta nella cella mortuaria, a disposizione dell'autorità giudiziaria; non è esclusa che venga disposta una autopsia.Come detto, il brigadiere Angelelli era in servizio al Reparto navale delle Fiamme Gialle. Durante l'alluvione dello scorso inverno, era stato uno degli Angeli dell'acqua granda, ovvero tra coloro che si erano prodigati per portare aiuto alla popolazione di Pellestrina. E questo testimonia il suo senso del dovere e il suo senso di solidarietà. «Era un amico ed un fratello - ricorda una persona che lo conosceva da anni - Ogni volta che mi vedeva mi abbracciava. Sono sconvolto». Franco era uno sportivo: cultore del fisico, amava andare in palestra, era anche animatore e istruttore di ballo latino-americano. «Sempre disponibile ad aiutare le persone che vedeva in difficoltà. Figuriamoci, poi, gli amici. Non perdeva mai la voglia di andare avanti, di vedere il futuro in maniera positiva. Poi con i due figlioletti era il più felice del mondo».Angelelli aveva giocato a calcio come portiere e da tre anni collaborava con l'Acd Fossalta Piave, come preparatore dei portieri dei settori giovanili. Era già pronto a cominciare la prossima stagione agonistica. Aveva un rapporto speciale con i ragazzi, molti dei quali hanno inviato dei messaggi di cordoglio alla società. «Piangiamo la scomparsa di una grande persona è il messaggio lasciato nel profilo Fb della società che si dedicava con passione e competenza alla crescita dei nostri giovani. Ci stringiamo attorno alla sua giovane moglie e ai due piccoli bambini. Ciao Franco». La data dei funerali non è stata ancora fissata.Fabrizio Cibin