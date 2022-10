Quarto d'Altino. Autista ha un infarto mentre accompagna una scolaresca: muore a 63 anni

QUARTO D'ALTINO - Stava portando in giro una scolaresca quando ha avuto un infarto ed è morto. Oscar Bonazza aveva 63 anni e abitava con la moglie a Quarto d'Altino. Lavorava come autista di pullman granturismo e lunedì mattina, 17 ottobre, stava accompagnando una scolaresca. Il fatto è avvenuto a Padova, nel piazzale dell'istituto poco dopo che i ragazzi erano scesi per rientrare in classe.

«Si è fermato per prendere una boccata d'aria, la gita si era conclusa e Oscar aveva riaccompagnato a scuola i ragazzi - racconta un collega - Si trovava nel piazzale esterno dell'istituto padovano. Si è accasciato al suolo, morto. Ha avuto un infarto. Una vera tragedia». Bonazza nel fine settimana metteva in moto il suo furgoncino per fare traslochi e sgomberi, un modo per arrotondare. «Era un gran lavoratore, non diceva mai di no - continua il collega - Potevi sempre contare su di lui. Era una persona riservata e al contempo buona, non potevi litigarci. Aveva sempre in mano la sigaretta elettronica, lo chiamavamo "pipa de fer"».