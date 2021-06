MIRA «Papà? Ciao sono qui a Fusina. Sì, non ti preoccupare, ora torno a casa e lo faccio, tranquillo». L’ultima telefonata tra Pasquale Manna, 16 anni, e suo padre, Giuseppe, è stata la classica chiamata per rispondere a una tra le più frequenti domande poste da un genitore: «Dove sei?»

Pasquale, mercoledì mattina, si è fumato una sigaretta ed è salito in sella al suo scooter per tornare a casa, a Mira Taglio, a pranzare con la mamma e i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati