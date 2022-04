Morto l'imprenditore Fabrizio Tosatto, 67 anni, patron dell'Idealkart

MONASTIER - Sono ore di lutto quelle che stanno vivendo le comunità di Monastier e Meolo. Nella giornata di ieri è difatti venuto a mancare, all’età di 67 anni, l’imprenditore Fabrizio Tosatto. Originario di Zero Branco, era il più giovane di 7 fratelli e viveva con la moglie a Monastier dove è deceduto attorniato dalla sua amata famiglia.

A portarlo via una grave malattia contro cui combatteva da lungo tempo, ma che non gli aveva impedito di essere comunque presente in azienda con costanza fino alla scorsa settimana. A livello professionale, infatti, Fabrizio dagli anni ’70 lavorava al fianco del fratello Augusto, nell’azienda Idealkart di Meolo specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato, con cui nel 1992 è poi stato anche coofondatore di Ondulati Nordest, azienda divenuta presto leader nella produzione di fogli in cartone ondulato.

Dalla fondazione le aziende sono cresciute e si sono consolidate fino a raggiungere considerevoli fatturati. Nel frattempo, Fabrizio ha sempre gestito le sue attività con passione e dedizione facendone parte attiva in qualità di manager stimato e benvoluto da clienti e fornitori, sia in Italia che all’estero, oltre che dai 150 dipendenti con i quali ha sempre avuto un rapporto reciproco di stima e riconoscenza. Fabrizio ha poi insegnato e trasferito la passione per il suo lavoro ai figli Marco e Andrea (che lo affiancava da ormai 20 anni). Fabrizio era non solo un gran lavoratore, ma anche un grande appassionato della montagna che condivideva con l'amata moglie Giuliana con la quale era legato da 46 anni da un rapporto di perfetta armonia e simbiosi. Da sette anni le giornate erano poi scandite anche dall’allegria e dalla spensieratezza dei suoi cinque nipotini che adorava tantissimo e che sognava di poter veder crescere, insegnando loro la forza e la determinazione anche nei momenti più difficili.

Fabrizio, che fa anni sosteneva la Fondazione Oncologica Trevigiana, lascia dunque un grande vuoto in tutti, soprattutto nella moglie Giuliana, nei figli Andrea con Alice, Marco con Laura e nei nipoti Alvise, Matilda, Allegra, Camilla e Arturo. I funerali si terranno venerdì 29 aprile alle ore 10.30 presso la Chiesa Abbaziale di Monastier di Treviso, ma sarà possibile portare un ultimo saluto a Fabrizio presso la Casa Funeraria di Roncade già domani, giovedì 28 aprile, dalle ore 10.