VENEZIA - Originario di Portogruaro, ma a Venezia da molti anni, è mancato all’ospedale Civile,. Aveva 56 anni. Sulla sua morte lo stesso ospedale ha deciso di vederci più chiaro dando così il via ad un riscontro diagnostico per cercare di capire le cause che l'hanno stroncato. Anche perché il quadro clinico era compromesso da tempo per colpa di una malattia contro cui l’uomo stava combattendo e che era comunque tenuta sotto controllo grazie anche al lavoro dei medici dell’ospedale. Qualcosa però nei mesi scorsi è andato storto.Mentre tutto il mondo era alle prese con l’, il 24 aprile Giovanni Vit veniva ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Civile per un’altra infezione, che nulla ha a che vedere con il Covid, e che lo ha debilitato fino al punto di stroncarlo nei giorni scorsi.Sul caso non ci sono esposti in procura da parte della famiglia, l’autopsia è stata decisa dallo stesso ospedale proprio per capire il decorso della malattia e come la nuova infezione abbia avuto un effetto così devastante sul corpo del cinquantaseienne.Appassionato di sub, nella sua vita Giovanni Vit aveva viaggiato spesso. Inghilterra ed Egitto le sue mete preferite - racconta chi lo conosceva - ma la sua è stata un’esistenza impegnata anche dal punto di vista pubblico. Nel 2015, in occasione delle elezioni di Portogruaro, si era candidato nella lista di centrodestra a sostegno di Paolo Scarpa Bonazza Buora. Sposato nel 2016, da circa dieci anni viveva a Venezia dove gestiva due