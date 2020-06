Giovane di 32 anni trovato senza vita in un parcheggio vicino alla stazione

MESTRE - Un 32enne è stato trovato senza vita questa mattina in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, nei pressi del sottopasso di via Ca' Marcello, a Mestre. I soccorritori del Suem 118 sono arrivati sul posto ma c'era più niente da fare.



Secondo la polizia, che ha effettuato un sopralluogo, la causa del decesso potrebbe essere una overdose. Si attende un'eventuale autopsia, nel caso la Procura decida di ordinarla, per chiarire i motivi della morte. Ultimo aggiornamento: 16:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA