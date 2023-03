CAMPAGNA LUPIA - Giandomenico Canton non ce l’ha fatta. L’ex consigliere d’opposizione a Campagna Lupia aveva 56 anni, lascia la moglie Daniela e le figlie Elisa e Claudia dopo aver combattuto con coraggio per alcuni anni contro una grave malattia. La notizia della sua scomparsa, avvenuta sabato, ha suscitato molto sgomento nella comunità di Campagna Lupia, dove Canton era conosciuto e stimato. Tecnico presso una ditta a Marghera, aveva svolto anche un ruolo nell’ambito del sindacato e dell’associazionismo locale, mentre come esponente del Partito democratico era stato eletto segretario della sezione di Campagna Lupia nel 2012. Ruolo mantenuto fino al 2017 quando aveva deciso di candidarsi alle elezioni amministrative con la civica di centrosinistra “Cambiamo insieme”, che è diventato il gruppo d’opposizione per il quale è stato consigliere fino allo scorso giugno.

A ricordarlo con commozione Francesca Bressanin, ex capogruppo di “Cambiamo insieme” ed attuale segretaria del Pd locale: «Giandomenico per me è stata una persona speciale: ci legava un’amicizia ventennale, ma abbiamo anche condiviso per anni un proficuo percorso politico ed amministrativo. L’abbiamo ricordato pubblicamente come sezione Pd – fa sapere Bressanin- e porgiamo alla sua famiglia le nostre più condoglianze. Abbiamo perso una persona preparata, appassionata della vita, con un grande senso civico e della comunità». E prosegue Bressanin: «Lui aveva sempre molti interessi e il suo è stato un impegno vero nella comunità, non lesinava mai il suo tempo quando si trattava di capire le cose, di parlare con le persone. Aveva anche un grande senso di giustizia e, pur sempre con modi cordiali, non mancava nel presentare le sue istanze con puntualità».

La data dei funerali non è ancora stata decisa dalla famiglia ma con ogni probabilità si terrà entro metà settimana nella chiesa di Campagna Lupia e sarà presente anche l’attuale amministrazione, come conferma il sindaco Alberto Natin: «Tutta l’amministrazione esprime cordoglio per la scomparsa di Giandomenico “Gianni” Canton. Anche se il suo ruolo di consigliere è finito a giugno, vogliamo essere presenti con il gonfalone per rendergli omaggio perché è stato un uomo che si è speso con impegno per la pubblica amministrazione e per la comunità. Nel 2017 io sono stato eletto sindaco e lui consigliere, ma lo conoscevo fin da quando eravamo giovani nel contesto parrocchiale. Al di là dei rapporti istituzionali, con lui c’era sempre un confronto corretto per trovare la soluzione migliore».