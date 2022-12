Addio a Gabriele Cescutti, giornalista del Gazzettino ai vertici degli organismi di categoria: «Tenace difensore dell'autonomia professionale»

VENEZIA - E' morto a 80 anni Gabriele Cescutti per anni giornalista e caposervizio della redazione impaginazione del Gazzettino. Cescutti è stato inoltre un importante punto di riferimento negli organismi di categoria: prima come segretario regionale del Sindacato veneto dei giornalisti, poi ai vertici della Fnsi, fino a diventare presidente di Inpgi e di seguito proseguire il suo impegno nel Consiglio di amministrazione di Casagit. «E' stato un punto di riferimento per generazioni di giornaliste e giornalisti che hanno inteso e intendono la professione come servizio per la cittadinanza» ha reso noto il sindacato del Veneto.

«Una persona per bene»

«Una vita dedicata alla tutela dell'articolo 21 della Costituzione, la sua, tenace difensore dell'autonomia professionale e dei diritti delle redazioni, a cominciare da quelli dei precari e dei meno tutelati - il ricordo di Monica Andolfatto, segretaria regionale Sgv, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario e presidente Fnsi - .Una grande perdita per tutto il mondo del giornalismo, una persona per bene che seppe intravvedere i cambiamenti delle professione prima di molti altri, cercando di rispondere alle sfide crescenti della rivoluzione tecnologica e della crisi della categoria, facendo squadra, facendo rete». Il prossimo direttivo regionale di Sgv già fissato per il 21 dicembre, d'intesa con la Federazione nazionale della stampa, ricorderà Gabriele Cescutti al quale verrà dedicata la nuova sede del Sindacato giornalisti Veneto.

Il cordoglio del presidente Zaia

«Con Gabriele Cescutti il giornalismo e l'intera società veneta perdono una grande figura, di uomo e di operatore dell'informazione - così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ricorda la figura dello storico giornalista veneto - Cescutti ha dedicato tutta la sua vita al giornalismo, in tutte le sue sfaccettature, dal lavoro in prima linea al Gazzettino, all'impegno pressochè in tutte le organizzazioni della categoria, dal Sindacato giornalisti Veneto all'Inpgi. Una figura che rimarrà indimenticabile per il nostro mondo dell'informazione. Alla famiglia, all'intero mondo del giornalismo veneto e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, rivolgo il mio più sincero cordoglio».