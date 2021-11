STRA - Dovrà risarcire il fratello di un suo paziente, morto a causa di una disseccazione aortica, per non averlo inviato con urgenza al Pronto soccorso per sottoporsi ai necessari esami. Il Tribunale civile di Venezia ha condannato la dottoressa Caterina Cacciavillani, medico di base a San Pietro di Strà, in relazione ad una vicenda che risale all’aprile del 2016. Il giudice Carlo Azzolini ha infatti rilevato «il carattere colposo della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati