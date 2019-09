© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - E' scomparso, vinto dalla, all'una e mezza di stanotte, 23 settembre,, ingegnere e urbanista italiano.Nato a Napoli, si laurea a Roma in ingegneria civile edile il 16 novembre 1957. Consegue la libera docenza in urbanistica nel 1967, che viene confermata nel 1972, anno in cui inizia l'attività didattica presso il Corso di laurea in urbanistica dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Dal 1976 è professore ordinario, sempre presso lo IUAV, in Urbanistica, e dal 1979 in Pianificazione del territorio, fino a ricoprire la carica di presidente del Corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale nel 1994, e quella di Preside della Facoltà di Pianificazione del territorio nel 2000. Fu anche assessore all'urbanistica di Venezia nelle amministrazioni del PSI di Mario Rigo e Nereo Laroni. In area veneziana è stato Presidente dell'Edilvenezia s.p.a., azienda a prevalente partecipazione pubblica per gli interventi di risanamento del centro storico istituita dalla legge speciale per Venezia 173/1977 dal 1983 al 1992 e membro della Commissione per la salvaguardia di Venezia dal 1976 al 1990.