SAN MICHELE - «Il peggio è passato, un paio di giorni e sarò di ritorno ritorno a casa». Solo l’altro giorno Antonello Baruzzo, 66 anni, di Bibione, e noto commerciante ad Aprilia Marittima, nel cuore della laguna di Marano, nel territorio di Lignano, aveva rassicurato gli amici sul suo stato di salute. Ma una complicazione sopraggiunta dopo l’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nei giorni scorsi, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

IL RICORDO

«Mercoledì sera Antonello ha avuto un grave problema all’aorta - spiegano gli amici - Subito i familiari avevano allertato il 118, che gli ha prestato i primi soccorsi». Baruzzo era stato portato d’urgenza a Portogruaro e quindi all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Dopo essere stato operato si era risvegliato e sembrava che il peggio fosse alle spalle. «Aveva praticamente recuperato le forze, sembrava tranquillo - raccontano ancora gli amici - I medici lo avevano praticamente strappato alla morte, tanto che aveva anche parlato con la moglie. Non solo, ma quando l’abbiamo sentito ci aveva assicurato che in un paio di giorni al massimo sarebbe tornato a casa, noi lo stavamo aspettando». Purtroppo non è andata così. Baruzzo infatti è stato colto da un improvviso malore mentre ancora si trovava in un letto d’ospedale a Mestre, malore che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è subito sparsa tra Bibione e Aprilia Marittima, lasciando sgomento e incredulità tra i tanti che lo conoscevano. Da poco pensionato, Baruzzo continuava ad aiutare una figlia e la moglie nella gestione di un supermercato ad Aprilia Marittima. «Questo scherzo non doveva farlo - racconta l’amico Giuseppe Morsanuto - Dovevamo fare l’ennesima vacanza assieme e purtroppo non sarà così. Era una brava persona, sempre allegro, pronto a raccontare una barzelletta anche per sdrammatizzare i momenti bui. Mi mancherà tanto». Baruzzo lascia la moglie Donatella con le figlie Miva e Marika. Il funerale sarà celebrato domani, alle 15.30, nella chiesa Parrocchiale di Bibione.