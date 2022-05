MESTRE - Si è spento ieri mattina, al termine della malattia che l’aveva colpito, il professor Domenico Ticozzi. Aveva 75 anni e, dopo avere insegnato Geografia economica, per anni era stato dirigente scolastico all’istituto Luzzatti e in seguito allo Zuccante, che aveva guidato fino a renderlo un’eccellenza cittadina nella formazione tecnica: un diploma di maturità valeva quasi sempre un immediato posto di lavoro per gli allievi che l’avevano frequentato. Ma il nome di “Nico” Ticozzi si era intrecciato anni più recenti con la politica cittadina. Molto attivo nel volontariato laico e cattolico della città, nei primi anni del nuovo millennio aveva dato vita all’associazione Intesa per la città, che aveva partecipato al dibattito, all’epoca assai vivace, per la successione a Paolo Costa quando l’allora sindaco si era dimesso per candidarsi al Parlamento europeo.

Ticozzi, assieme ad altre figure dell’associazionismo, aveva partecipato alle Primarie del centrosinistra e nel 2010 era stato eletto in Consiglio comunale nelle liste del Pd. Con la Giunta Orsoni era stato eletto vice presidente del Consiglio comunale me all’epoca dello scandalo Mose non aveva esitato, assieme agli altri colleghi di Ca’ Farsetti, a rassegnare le proprie dimissioni.La passione per la politica aveva però attecchito in famiglia: due anni fa il figlio Paolo, insegnante di informatica al liceo Giordano Bruno, era stato eletto in Consiglio comunale nelle liste del Pd. È stato lui, ieri, ad annunciare la scomparsa del padre con un annuncio via social. Domenico Ticozzi lascia la moglie Marina e i figli Paolo e Francesco. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo.