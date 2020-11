TORRE DI MOSTO - Domenica pomeriggio, per un malore improvviso in casa, a Torre di Mosto, è morto Alessandro Polizzi, 50 anni, vocalist con il nome d'arte di Alej. Negli anni 90 animava le notti jesolane in diverse discoteche come la Musicò; per alcuni anni era vissuto a Reggio Emilia. Grande il dolore tra i tanti amici e conoscenti che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità professionali ed umane. A cominciare dal suo grande amico Max Veneziano. «Ci conosciamo fin da piccoli - riferisce - abbiamo fatto le prime esperienze nel mondo dello spettacolo quando eravamo ancora ragazzi. A 14 anni facevamo parte dei solisti dell'Arcobaleno. Abbiamo fatto anche un film, si chiamava Il mondo è blu'; è andato in onda su Rete 4 ed era anche il titolo del nostro disco. Abbiamo partecipato a molte trasmissioni nelle televisioni locali. Fu Alex a coinvolgermi. E' stata un'esperienza bellissima. Poi, ci siamo ritrovati alla discoteca Musicò. Eravamo i protagonisti delle notti jesolane, io come dj e Alessandro come vocalist. Era una persona vera e solare. Tutti gli volevamo bene. Mi mancherà tantissimo. Alessandro è ricordato come una persona viva e sorridente, dalla battuta sempre pronta.



Oggi, giovedì, alle 15, l'ultimo saluto ad Alej sarà a Torre di Mosto nella parrocchiale di San Martino Vescovo.

G.Pra.



