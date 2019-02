Colpito da malore David muore poco dopo la festa dei suoi 47 anni

di Fabrizio Cibin

CAORLE - Stroncato da malore uno dei titolari dell'. Ora la famiglia vuole sapere se ci sono state delle responsabilità nei soccorsi. Proprio venerdì, bassanese di origine, ma molto conosciuto nella cittadina balneare veneziana, aveva festeggiato il 47esimo compleanno.Una morte prematura che, oltre al profondo dolore, ha lasciato anche molta amarezza e rabbia con la moglie Alessia Spini e l'intera famiglia che si è rivolta ad un legale per capire se il marito avrebbe potuto salvarsi. Il malore risale allo scorso 11 gennaio quando David Cavaliere si trovava a casa. Dall'abitazione di via Don Dossetti, parte la telefonata al 118. L'uomo viene soccorso dai sanitari del Suem e quindi trasportato all'ospedale di San Donà di Piave dove ieri è purtroppo deceduto dopo diversi giorni di ricovero in stato di coma post anossico in seguito ad un arresto cardiaco. Come detto la famiglia vuole capire se si poteva fare qualcosa, se l'ambulanza poteva e doveva arrivare prima (la famiglia lamenta il fatto che il mezzo di soccorso sarebbe arrivato dopo oltre 30 minuti rispetto alla telefonata). Insomma, se è stato fatto tutto il possibile per salvarlo o se, invece, si potrebbero ravvisare delle responsabilità.Per questo si è affidata ad un legale per accertare, verificare e analizzare tutti i passaggi e in generale tutto quello che è stato fatto dal momento in cui la donna ha chiamato il 118 per fare intervenire il personale medico.Nato a, Cavaliere si è poi trasferito a Caorle dove risiedeva con la moglie Alessia ed i figli gemelli di 10 anni, Riccardo e Ginevra. Insieme alla famiglia della moglie non solo era uno dei titolari del parco acquatico Aquafollie, ma fin da giovane, insieme al padre Licio, si è sempre occupato di intrattenimento e di spettacolo viaggiante. Dal 1990 alla guida di Aquafollie, le famiglie di imprenditori Spini e Cavaliere, legate da affetto e stima reciproca (tutti impegnati all'interno del parco) hanno fattoo passare un concetto importante, ovvero che noi per primi siamo una famiglia e comprendiamo le esigenze ed i desideri. (f.cib.)