CAMPOLONGO MAGGIORE - Muore dopo un’agonia durata 28, interminabili anni. Daniele Pandolfo è morto a 44 anni, ma la sua foto sull’epigrafe del funerale che si svolgerà questa mattina in forma privata nella chiesa di Bojon di Campolongo, è quella di un ragazzo. Quel ragazzo che venne investito in un tragico incidente quando aveva ancora 16 anni, nel settembre del 1994. E dal quale non si è più ripreso, restando per decenni in stato vegetativo, accudito dalle cure e dall’amore dei genitori, mamma Maria e papà Giovanni, dal fratello Lorenzo e dagli altri familiari.

Il ragazzo si trovava vicino casa, quando una Volkswagen Passat condotta da un 21enne invase la corsia e lo travolse. Un impatto tremendo con la testa finita contro il parabrezza della vettura e poi il volo sull’asfalto. Le sue condizioni apparvero subito gravissime, e venne ricoverato all’ospedale di Piove di Sacco dove fecero l’impossibile per salvarlo. Rimasto a lungo in rianimazione e curate le fratture in più parti del corpo, dopo il coma Daniele non si è più risvegliato, restando per sempre in stato vegetativo. Inutile anche il ricovero in una casa di cura specializzata nel Veronese, con i genitori che hanno poi voluto riportarlo con loro a Bojon per accudirlo a casa, restandogli sempre accanto. Una prova di amore e di coraggio, dedicandogli cure costanti giorno dopo giorno. Mesi, anni, decenni. Fino a martedì scorso, quando il fisico di Daniele non ha più retto. Oggi, alle 10, l’addio celebrato solo per i familiari.