CAVALLINO-TREPORTI - Un dolore troppo grande da sopportare, anche per il suo cuore così buono e generoso. Muore a quattro mesi di distanza dalla perdita del figlio. Si è spento venerdì scorso, all'età di 76 anni, Mariano Vian, storico macellaio di Cavallino-Treporti. Commerciante molto conosciuto e stimato in tutto il Comune, la sua scomparsa ha commosso tutta Cavallino-Treporti. Lo scorso ottobre l'uomo aveva infatti perso il figlio Telemaco, spirato a soli 41 anni per colpa di una malattia. Un lutto tremendo, che ha segnato nel profondo Mariano, nonostante l'inossidabile amore della moglie Rita e del primogenito Marienzo.

«La perdita di nostro figlio dice la moglie è stato un duro colpo per tutti di noi, per mio marito è stato un po' come lasciarsi andare, fino a quando venerdì scorso il suo cuore si è spento. Ora sono di nuovo assieme». L'uomo si trovava nella sua abitazione a Treporti, quando ha accusato un malore, un probabile arresto cardiocircolatorio che l'ha fatto spirare nella sua casa. Una notizia terribile che si è diffusa in tutto il Comune dove il 76enne era molto conosciuto e stimato.



Tantissime le testimonianze di cordoglio. Da tutti è descritto come un imprenditore modello, dedito al lavoro e alla famiglia, ma anche come uomo generoso che non esitava nel bisogno ad aiutare chi si trovava in difficoltà. Originario di Treporti, aveva aperto la sua macelleria proprio nel centro treportino nel 1971, chiudendo l'attività nel 2018. «Aveva due passioni ricorda sempre la moglie il lavoro e la Juventus. Prima abbiamo aperto la macelleria a Treporti, successivamente ci siamo trasferiti in via Baracca e infine a Ca' Ballarin, dove siamo rimasti fino a quando abbiamo concluso l'attività». Ad emergere è l'immagine di un uomo scrupoloso, che curava i dettagli del suo lavoro e dei rapporti con le persone. «Possiamo dire che per mio marito il cliente era sacro aggiunge la moglie con tutti aveva instaurato un rapporto che andava oltre il lavoro. Era sempre attento alla qualità dei prodotti che proponeva. In macelleria si entrava anche solo per un saluto, era un punto di ritrovo per molti. Era anche molto generoso, aiutava chi era in difficoltà, anche rimettendoci, ma a lui non importava, ripeteva che era giusto agire in quel modo. Il suo era davvero un cuore grande».

Appunto un cuore grande ma che quattro mesi fa si è spezzato per colpa di una perdita inaccettabile per un genitore. L'ultimo saluto si terrà a Treporti, nella chiesa della Ss. Trinità domani, alle ore 10.30.