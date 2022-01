DOLO - Era stato soprannominato l'uomo bionico perché dal 2008 viveva con il cuore trapiantato da un 18enne, dal 2012 con un rene ricevuto da un 63enne e dal 2015 con un solo polmone. Ieri mattina, dopo una lunga malattia, 4 gennio, è morto a 59 anni in seguito al covid, Francesco Bergo, l'uomo residente e Dolo che nel 2017 aveva cercato in tutti i modi di ringraziare il giovane bergamasco che gli aveva donato il cuore. La sua è stata una vita davvero difficile se si pensa che nel 1997 ha subito un infarto. E a cavallo tra il 2016 e il 2017 è stato operato anche per un grave problema di circolazione sanguigna alle gambe.

LA FIGLIA

«Ha sempre lottato tenacemente è vorrei anche dire che il suo dovrebbe essere un esempio positivo di chi non si arrende e non vuole mai mollare - racconta commossa al telefono la figlia Elena Greta - Voglio ringraziare l'ospedale di Dolo ma anche il reparto covid dell'Angelo di Mestre, dove mio padre aveva fatto anche la terza dose. Purtroppo il 30 dicembre ha contratto il virus e in pochi giorni è deceduto». Bergo, nonostante i gravi problemi di salute, non ha mai chiesto la pensione di invalidità perché, diceva, «non mi sento un invalido». Quale sia stato di fatto il suo grado formale di invalidità non lo sa e non lo ha mai voluto sapere. Fino al 2018 ha lavorato nelle due aziende familiari di via Altura a Dolo gestite con la moglie Michela e la figlia Elena Greta, guidava l'auto e, come ha spiegato ieri sera la figlia, aveva una grande passione per i cavalli.

Francesco Bergo soffriva di miocardiopatia dilatativa. Nel 2008 non gli restava molto da vivere e i medici lo avevano messo in lista d'attesa per un cuore nuovo. Quando ormai aveva perso ogni speranza, si era reso disponibile l'organo di un 18enne di Bergamo, deceduto in seguito ad un incidente stradale. L'operazione era avvenuta presso il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Mirano. «Prima non ci pensavo molto, ma ora il mio più grande desiderio è quello di conoscere i familiari del ragazzo che mi ha donato il cuore - aveva raccontato quattro anni fa Francesco Bergo al Gazzettino - so solo che aveva 18 anni, era della provincia di Bergamo ed era morto in seguito ad un incidente stradale. Ho fatto varie ricerche senza scoprire nulla. Volevo ringraziarlo e nome mio e della mia famiglia».