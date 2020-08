Morto Carlo Cupoli, ex politico democristiano ​ed ex vicepresidente della Cassa di Risparmio di Venezia

VENEZIA - Morto l'ex politico democristiano ed ex vicepresidente della Cassa di Risparmio di Venezia, Carlo Cupoli. Era malato da tempo, sposato, lascia la moglie Ugolina e i figli Andrea e Stefania.



Fu un esponente di punta della Democrazia Cristiana veneziana, nella corrente dei Dorotei, ricoprì anche il ruolo di presidente della Società Autostrade Venezia-Padova. È stato coinvolto in due inchieste, la prima per presunte mazzette legate a lavori all'ospedale di Mirano, poi, nel 1994, per l'appalto relativo all'illuminazione della bretella dell'aeroporto Marco Polo. Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA