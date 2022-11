Addio a "Benito" Bergamin: ha contribuito a scrivere una grande storia imprenditoriale italiana. Portogruarese di 88 anni, era uno degli 8 fratelli Bergamin che ereditarono dal papà l'azienda di famiglia che commercializza mobili per trasformarla in un colosso. Era il 1934 quando papà Alessandro Bergamin si occupò della produzione e della commercializzazione di prodotti per l'agricoltura: botti, tini, mastelli, cesti, damigiane. L'impresa si ampliò divenendo di conseguenza un'attività familiare composta dagli 8 fratelli Bergamin con lo stesso Pasquale che tutti hanno sempre chiamato Benito. Da qui i primi negozi (Latisana, Portogruaro e San Donà) nati nelle zone di mercato come magazzini per lo stoccaggio di materiali per l'agricoltura, destinati alla vendita. Per limitare gli spostamenti con i mezzi dell'epoca (cavallo e carro), un po' alla volta i magazzini sono diventati punti di riferimento per gli abitanti della zona e trasformati nel corso degli anni in grandi superfici di vendita per l'arredamento. Grazie alla lungimiranza del fontatore è diventata una grande storia imprenditoriale italiana che i figli hanno saputo trasformare in un colosso fino all'acqusizione della SME a capo della famiglia Sartorello. Nel 1969 la famiglia punta su Portogruaro e con il grande punto vendita vengono introdotte nuove strategie di marketing interno, al fine di rendere il negozio più accogliente e innovativo. Si arriva al 1972 quando, con la stessa ottica del negozio di Portogruaro, i Bergamin intervengono anche nel negozio di San Donà rimodernandolo sulla base degli standard della grande distribuzione. Nel 1974, dopo il passaggio dalla prima alla seconda generazione, l'azienda è in crescita. Entra in gioco l'informatizzazione che coinvolge l'azienda una profonda riorganizzazione interna.

I primi a informatizzare

Bergamin è la prima azienda nel settore del mobile a introdurre la gestione informatizzata dei processi. Si arriva negli anni ottanta quando nella zona in cui opera, Bergamin è ormai il leader indiscussa, sviluppatasi come poche altre aziende nel settore che, comunque, non destano alcuna preoccupazione, vista la diversità in termini qualitativi dei prodotti e i servizi innovativi offerti ai clienti. Tra il 1984 e '85 si assiste a una crescita esponenziale e viene realizzato il più avveniristico magazzino centralizzato nel settore del mobile in Italia a Disegnato dal noto architetto Gino Valle, è un vero esempio di architettura industriale studiato anche nei libri di scuola. Benito Bergamin ha contribuito a rendere l'azienda negli anni '80 il più avanzato centro arredamenti in Europa. Pasquale Benito Bergamin lascia la moglie Laura, i figli Eva e Massimo, la nuora Claudia e i fratelli. Il funerale sarà celebrato giovedì 3 novembre alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnesa Portogruaro. Stasera alle 19.30 sarà invece celebrata una funzione nel Santuario Madonna di Fatima a Portogruaro.

(foto tratta dal sito Bergamin.it)