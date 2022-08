Addio all'avvocato ed ex assessore Augusto Salvadori, il paladino della venezianità

VENEZIA - E' morto oggi, 12 agosto, nella sua Venezia l'avvocato ed ex assessore comunale Augusto Salvadori: il 4 settembre prossimo avrebbe compiuto 86 anni.

Grande paladino della venezianità e strenuo difensore del decoro, è diventato famoso in tutta Italia per la guerra ai saccopelisti, ai turisti "a torso nudo" e ai writers. Istituì per primo multe a chi violava le regole. Da assessore al Turismo del Comune di Venezia con la giunta di Massimo Cacciari si batteva anche contro i gondolieri che cantavano ’O sole mio' .

APPROFONDIMENTI A SAN MARCO Pink Floyd, 25 anni fa il concerto tra sogno e incubo CRONACA Pink Floyd, 25 anni fa il concerto tra sogno e incubo

Fra e altre iniziative nel marzo 2008 propose di limitare le gite scolastiche a Venezia ai mesi di novembre, gennaio e maggio, «quando ci sono meno turisti, per usufruire meglio del patrimonio artistico e culturale della città».

Salvadori - avvocato fra i più noti del Foro di Venezia - è stato per anni il legale de Il Gazzzettino: alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione del nostro giornale.

LA BATTAGLIA CONTRO I WRITERS