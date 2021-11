Morto l'architetto Giovanni Caprioglio, ex assessore e presidente dell'Ente parchi

MESTRE - E' morto a 78 anni l'architetto Giovanni Caprioglio, noto professionista ed ex assessore del Comune di Venezia. Negli ultimi anni era stato anche presidente dell'ente parchi e boschi di Mestre.

Giovanni Caprioglio era nato a Mestre il 27 giugno 1943. Dopo la maturità al liceo classico nel 1963, si Laurea in Architettura il 30 ottobre 1968 allo IUAV, con tesi di laurea: «Ipotesi residenziale sulla gronda lagunare del Comune di Venezia». Sostiene l’esame di stato nel novembre 1968 ed è iscritto all’Albo degli Architetti di Venezia.

Nello stesso anno ha aperto il proprio studio a Mestre, Piazzetta Da Re n° 8, iniziando l’attività professionale operando nel campo della progettazione architettonica, del restauro, della pianificazione e del disegno urbano.

Apre in seguito gli studi di Udine e Trieste e dal 1990 lo studio di Mestre sviluppa la propria attività in collaborazione con lo studio Workshop per l’editing progettuale, di cui è presidente e proprietario all’80%. Nel 1999, costituisce, con il figlio Filippo, la Caprioglio Associati Studio di Architettura.

Ed è stato proprio il figlio Filippo ad annunciare che il padre è morto la scorsa notte.