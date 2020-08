Morto mons. Angelo Centenaro, è stato parroco del Duomo

MESTRE - È morto nelle prime ore di oggi all'ospedale di Mestre mons. Angelo Giovanni Centenaro, 89 anni, ex Vicario del Patriarcato di Venezia, assistente diocesano dell'Azione cattolica e per quasi un ventennio parroco del Duomo di San Lorenzo di Mestre. Ne dà notizia il Patriarcato lagunare. Avrebbe compiuto 90 anni a ottobre; era stato ordinato sacerdote diocesano il 27 giugno 1954 dall'allora Patriarca Angelo Giuseppe Roncalli. Fu vicario parrocchiale a San Luca ( Venezia), Carpenedo, Dese e Treporti.



È stato quindi parroco a S. Maria Goretti di Mestre, comunità che ha guidato quasi ininterrottamente dal 1960 al 1984, quando venne chiamato dal patriarca Marco Cè alla guida di San Lorenzo; è stato assistente ecclesiastico dell'Ac dal 1979 al 1987, e responsabile dell'Ufficio diocesano per l'apostolato dei laici. Nel 2002, il patriarca Angelo Scola lo nomina per un quinquennio vicario episcopale per l'azione sociale e caritativa; nel 2007 diventa, infine, Penitenziere Patriarcale. I funerali si terranno mercoledì 2 settembre nel Duomo di S. Lorenzo a Mestre e saranno presieduti dal Patriarca Francesco Moraglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA