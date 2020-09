Lutto nel ciclismo, morto Andrea Meneghelli. Presidente di Eroica Italia

Tocca scrivere di un'altra fuga incredibile. Ci ha lasciato Andrea Meneghelli, il nostro presidente di Eroica Italia,... Pubblicato da Giancarlo Brocci su Giovedì 3 settembre 2020

Ultimo aggiornamento: 10:18

DOLO - Lutto nel Veneziano e nel mondo del ciclismo: è morto, presidente di “Eroica Italia”. Meneghelli aveva 49 anni ed è scomparso il due settembre, stava tornando in bici da un incontro con altri amici appassionati di ciclismo, si trovava su una ciclabile nella zona di Dolo.Meneghelli aveva creato le Selle Royal ed era tra i responsabili della società Selle Brooks, aveva affrontato in sella alla sua bici il giro in solitaria della Terra del Fuoco.