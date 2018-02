Malattia fulminea stronca a 14 anni Alessio, promessa del ciclismo

di Francesco Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOALE - Ucciso da unache non gli ha lasciato scampo. Nella serata di sabato è venuto a mancare. Tra poche settimane si sarebbe cimentato tra gli Allievi. Era considerato una speranza del ciclismo. La morte di Alessio è avvenuta in ospedale a Padova, dove era ricoverato da alcune settimane, mentre i primi sintomi del male si erano manifestati un anno fa. A ricordarlo con commozione i dirigenti del team di Maerne e Olmo, precisando che si era sempre distinto non solo per l'impegno sportivo ma anche per la serietà e la gentilezza nei confronti di compagni e avversari. La sua scomparsa ha provocato grande dolore tra i giovani atleti con cui si allenava. I primi segnali del suo malessere si erano manifestati alla fine di gennaio del 2017. Alessio ultimamente era costretto a seguire le lezioni scolastiche dall'ospedale, abitava con la mamma Manola, il papà Andrea e una sorella più piccola a Noale in via San Giovanni Bosco. I funerali sono previsti per domani alle 16, a Noale, nella chiesa arcipretale dei santi Felice e Fortunato...