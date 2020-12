Trovati morti in casa due uomini conviventi di 49 e 68 anni. Mistero sulle cause del decesso

ROBEGANO - Mistero sulla morte di due uomini di 68 e 49 anni, che vivevano nella stessa abitazione al civico 85, di via 25 Aprile a Robegano. I corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intorno a mezzogiorno di oggi 15 dicembre, che sono entrati nell'abitazione dopo essere stati allertati da un'operatrice dei servizi sociali che non riusciva a mettersi in contatto con i i due uomini da qualche giorno.



I corpi non presentavo segni di violenza, la casa era in ordine e la porta non era forzata da far pensare che qualcuno si sia introdotto nell’abitazione. All’interno non sono stati trovati elementi che possano far risalire la morte all’uso di sostanze stupefacenti o ad una fuga di monossido di carbonio. Sull’accaduto indagano i carabinieri, mentre la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo e il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo dei due uomini.



Ultimo aggiornamento: 19:47

