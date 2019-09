Malori in spiaggia per il caldo afoso: due vittime a Chioggia e Caorle

++ IN AGGIORNAMENTO ++

VENEZIA - Due morti in spiaggia questa mattina, 1. settembre. Il primo alla, dove un uomo di circa 65 anni sarebbe stato colto dal malore fatale mentre si trovava in mare sul suo materassino. Inutili i tentativi di rianimazione una volta portato a riva.Una seconda tragedia, poco dopo le 11.30, è avvenuta adove un bagnante è morto anche lui in mare, per annegamento o per un malore. Portato a riva i medici del Suem hanno provato a lungo a rianimarlo, ma senza successo.