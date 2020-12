SALZANO - L'autopsia sui corpi di Marco Milan e Renzo Masiero, i due disoccupati trovati senza vita il 15 dicembre nell'alloggio comunale di via 25 Aprile a Robegano, conferma le ipotesi: a uccidere i due coinquilini, seguiti dai Servizi sociali, è stata un'intossicazione. Per capire di cosa servirà però attendere l'esito degli esami tossicologici. Risolto dunque quello che finora era apparso come un giallo: quanto accaduto nell'appartamento sociale di Robegano conferma le sensazioni dei famigliari, le testimonianze dei vicini e soprattutto il lavoro dei carabinieri, che fin dai primi sopralluoghi avevano escluso violenze, intrusioni di terzi nell'appartamento e anche l'assunzione di sostanze o alcol.

L'esame autoptico svolto la vigilia di Natale ha confermato insomma l'unica ipotesi rimasta in piedi: a Milan e Masiero, 68 e 48 anni, è stata fatale un'intossicazione e l'imputata potrebbe essere una stufetta che i due utilizzavano per scaldarsi. L'autopsia ha escluso infatti la presenza di qualsiasi tipo di lesione sui due corpi, rilevando invece diversi indizi che comproverebbero l'intossicazione quale causa del decesso. Saranno ora i risultati dei test tossicologici, a cui saranno sottoposti i campioni prelevati durante l'esame, a chiarire se ad essere fatale ai due uomini siano stati il monossido di carbonio o una fuga di gas: i vicini di casa nei giorni precedenti il macabro ritrovamento avevano avvertito proprio un forte odore di gas, circostanza che le sorelle e il fratello di Milan hanno puntualmente riferito in un esposto depositato presso la stazione dei carabinieri di Noale.

Nell'ambito del procedimento penale aperto per omicidio colposo, al momento contro ignoti, il dottor Guido Viel, dell'Istituto di Medicina Legale di Padova, che giovedì ha effettuato l'esame autoptico sulle due salme, ha dunque dato un indirizzo concreto. Alle operazioni peritali ha partecipato anche il dottor Arcangelo Di Nino, medico legale di parte per i familiari di Milan, messo a disposizione da Studio3A a cui i famigliari del 48enne si sono rivolti. I fratelli di Milan hanno anche chiarito che il loro caro godeva di buona salute e non aveva mai dato problemi al vicinato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA