Morte choc a Venezia: si spara davanti ai passanti in Calle Larga XXII Marzo

VENEZIA - Suicidio davanti ai passanti e ai turisti che in questo fine settimana dal clima estivo stanno affollando Venezia. Una scena agghiacciante successa oggi pomeriggio, 21 maggio, in Calle Larga XXII Marzo davanti al negozio Burberry. Attorno alle 16 un uomo si è sparato in mezzo alla gente e a ridosso della vetrina del negozio. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La vittima è un anziano: un 82enne, ex cameriere, che viveva poco lontano da Piazza San Marco.

