Davide muore a 19 anni otto mesi dopo il terribile incidente contro un camion

NOVENTA DI PIAVE - Non ce l'ha fatta Davide Spinacè il 19enne coinvolto in un incidente lo scorso 15 luglio. Dopo otto mesi e mezzo di agonia è morto. L'incidente era successo in via Romanziol a Noventa di Piave, nel Veneziano. Il giovane era alla guida della sua Citroen quando si è scontrato con un autoarticolato. Davide è apparso subito ferito gravemente ed era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

La sua auto era finita fuori strada, nel canale di scolo adiacente la carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti con le cesoie per estrarre il ragazzo dalle lamiere. Poi la disperata corsa all'ospedale, le sue condizioni apparse subito molto gravi e la speranza che il suo fisico giovane potesse farcela. Invece si è arreso. L'intera comunità di Noventa di Piave è in lutto per questo ragazzo: il funerale sarà il 2 Aprile nella chiesa parrocchiale del paese.