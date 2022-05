MARTELLAGO - A Maerne, dove abitava da anni, non c'è appassionato di cani e animali che non la conoscesse e la stimasse e che ora non ne pianga la prematura scomparsa. Mercoledì, all'ospedale di Mirano, un tumore con cui lottava da un anno e mezzo si è portato via a 56 anni Valentina Sartori, la dog sitter del paese. La donna però era conosciuta anche a Mestre, dov'era nata e dove, dopo essersi diplomata in pianoforte al conservatorio Benedetto Marcello, aveva lavorato 19 anni nell'impresa di onoranze funebri di famiglia Sartori. Poi la decisione di lasciare l'impiego e dedicarsi alla grande passione per i quattro zampe e al servizio di dog sitter che svolgeva part-time anche prima, tanto da portare spesso anche in ufficio i suoi amati cani e gatti. Non si contano i padroni che, dovendo andare in vacanza o assentarsi da casa, le hanno affidato il loro cane con totale fiducia, perché lei si prendeva cura dei cani come fossero dei figli e spesso la si vedeva portarli a spasso nel parco vicino casa. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. «Ora i cagnolini in Paradiso avranno una dolcissima e amorevole mamma» scrive un'amica. Valentina Sartori, che non aveva figli, lascia i genitori Luciano e Angela e il fratello Valerio. I funerali si terranno in forma privata.