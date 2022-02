TREVISO - Si è spenta a 84 anni la prof.ssa Paola Scorzon, storica insegnante di diverse scuole medie della città e non solo. A portarla via alla vita, lunedì mattina, un probabile infarto che non le ha lasciato scampo. Non ci poteva però essere giornata migliore di quella di San Valentino per andarsene. Dopo il tantissimo amore donato in vita a tutti coloro che le stavano intorno, soprattutto i più sfortunati, la festa dell’amore a tutto tondo per antonomasia l’ha difatti accompagnata nei suoi ultimi passi verso il cielo.

Originaria di Venezia, città a cui è sempre rimasta molto legata e dove aveva frequentato tutte le scuole dell’obbligo, si era poi trasferita a Treviso intorno alla metà degli anni ’60 dopo la laurea in Lingue con specializzazione in francese. Una volta nella Marca ha poi insegnato proprio il francese in diverse scuole medie di Montebelluna e Treviso, venendo sempre amata e rispettata dai suoi studenti nonostante la sua proverbiale severità. Non era quindi strano che alcuni suoi ex alunni le telefonassero in occasione del compleanno o delle festività per dimostrarle, anche se a distanza, il loro affetto nonostante gli anni passati. Raggiunta la pensione aveva successivamente dato fondo a tutte le proprie capacità artistiche, dilettandosi con successo sia nella poesia che nella pittura (arrivando anche ad esporre in molteplici mostre collettive), oltre che nella fotografia di paesaggi.

Una dote, quella della scrittura, trasmessale dal padre quale redattore per anni al Gazzettino di Venezia, tanto da portarla a partecipare attivamente a diversi concorsi poetici sul territorio dove spesso presentava anche racconti in dialetto trevigiano, in omaggio alla città che l’aveva accolta dopo la gioventù passata a Venezia. Tra le sue passioni c’era poi anche il volontariato ospedaliero e nelle case di riposo con l’AVO di Treviso e la beneficenza nei confronti di diversi enti benefici che ancora oggi si occupano di bambini in povertà o affetti da gravi patologie. Persona sensibile, disponibile e generosa con il prossimo, oltre che spiritosa, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che la conoscevano.

Paola, che risiedeva nel capoluogo in Viale Monfenera, lascia dunque nel dolore la sorella Nicoletta con Neno e le nipoti Cristina con le figlie Sabrina e Clarissa e Claudia con Marco e Matteo, oltre a tanti amici ed ex colleghi che appena avuta la notizia si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà. «Un particolare ringraziamento va a Sophie ed Alina per le amorevoli cure prestate alla nostra cara Paola» fanno infine sapere i parenti. I funerali si terranno venerdì 18 febbraio nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore alle ore 16 e dopo la celebrazione il corteo proseguirà per il Crematorio di Treviso.