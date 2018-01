Un anno di malattia, addio alla prof di latino che tutti amavano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - (m.fus.) Dopo mesi di attesa, per glideldiè arrivata la temuta notizia. La loro professoressa,, è morta mercoledì, nel giorno del suo 44° compleanno. Dopo dieci anni di insegnamento al liceo Bruno di Mestre, lo scorso anno scolastico aveva realizzato il sogno di tornare nel liceo che aveva frequentato da ragazza, il Morin, che si trova anche a due passi da casa. Fiammetta viveva infatti in via Irpinia, a due passi da via Miranese e da Asseggiano. E in entrambe le scuole è riuscita a lasciare il segno. Tra i colleghi docenti e i ragazzi la notizia della sua morte si è diffusa in fretta. Laaveva fatto in tempo a insegnare solo per qualche mese nel liceo di via Asseggiano. Mancava dallo scorso maggio - spiegano i ragazzi -, ci aveva inviato una mail per spiegarci che stava male, poi avevamo provato a chiederle aggiornamenti sul suo stato di salute ma forse era già troppo grave...