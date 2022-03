Addio Maria Luisa Semi, la prima donna notaio di Venezia

VENEZIA - Si è spenta nel sonno, a 86 anni Maria Luisa Semi, prima donna notaio a Venezia. Una morte improvvisa, stava bene, era lucida e fino al giorno prima aveva incontrato e sentito molte persone. Il suo studio, in calle Bembo, era anche la casa dove era nata. Amava raccontare che dopo essersi diplomata al liceo classico Marco Polo e laureata in giurisprudenza a Padova, aveva davanti la scelta tra fare l'avvocato e il notaio. In magistratura non erano ancora ammesse le donne, infatti, «e di avvocati - diceva - ce n'erano fin troppi». Quindi scelse la professione di notaio, che la portò a registrare migliaia di compravvendite a Venezia in oltre quarant'anni di carriera. Ma soprattutto a conoscere tante persone, «sapendo cogliere il valore di ciascuno», come ricorda la figlia Caterina Falomo, come uno dei più grandi insegnamenti trasmessi dalla madre. Una donna di grande cultura, socia dell'Ateneo Veneto e membro del consiglio accademico, della Fondazione di Venezia, di Soroptimist, Rotary e altre associazioni veneziane.



Dal 2012 ha scritto tre libri: Una bambina - la sua guerra, tradotto e pubblicato in Francia, con prefazione di Riccardo Calimani. Qualche anno dopo ecco L'età della bellezza, si cresce e infine, nel 2018 Una ragazza, i suoi anni Sessanta con prefazione di Vera Slepoj.



LA RESISTENZA

La guerra, in effetti, era stata un evento importantissimo nella famiglia di origine di Maria Luisa Semi: il padre Francesco, per quarant'anni insegnante di latino al liceo scientifico Benedetti, aveva partecipato alla Resistenza, ed è ricordato come l'uomo che suggerì la decisione chiave, il 28 aprile 1945, evitando la distruzione di Venezia. L'Italia era stata appena liberata, ma in città c'era una forte presenza tedesca, che faticava a ritirarsi per la presenza degli alleati nel resto del nord Italia. Le opere pubbliche più importanti erano state minate e c'era il rischio che fossero fatte esplodere. Francesco Semi, in Prefettura, suggerì di permettere pacificamente l'uscita dei tedeschi da Venezia, che in questo modo fu risparmiata. In quei giorni concitati resse anche le redini del Gazzettino, di cui fu per molti anni collaboratore.



LA POLITICA

Maria Luisa era cresciuta con questi valori, ed era una donna entusiasta della vita e che amava profondamente la città. Proprio questo legame appassionato con Venezia l'aveva spinta, dopo una parentesi come consigliere provinciale negli anni Novanta, a ricandidarsi nel 2020 alle elezioni amministrative per il Comune di Venezia con la lista Baretta. Con il desiderio di fare qualcosa per difenderla dall'assalto del turismo di massa. Da una decina d'anni era in pensione, ma forniva ancora consulenze ed era molto attiva sui social e al telefono. Ultimamente, soprattutto dopo la morte della sorella Franca, architetto, nel 2018, si era dedicata al tema del testamento biologico, anche per un episodio che le si era presentata in studio. E aveva organizzato un convegno.

Lascia due figlie, Caterina e Giulia, e il fratello Antonio Alberto Semi, psicanalista. I funerali non sono stati ancora fissati.