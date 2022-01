Addio alla maestra Marina Steffinlongo, educò generazioni di studenti

MESTRE - È mancata all’affetto dei suoi cari Marina Steffinlongo, 78 anni, per lunghi anni maestra nelle scuole elementari di Mestre e Marghera. Nella sua lunga carriera di insegnante, la maestra Marina veva insegnato alla Cesare Battisti e Silvio Pellico concludendo gli ultimi anni della sua carriera lavorativa alla Grimani di Marghera.

Il giorno del pensionamento un suo allievo la ricordava tra le righe di una lettera scrivendole: «Ciao maestra Marina ti volevo dire che mi piaci tanto, tanto, e così tanto bene che non voglio lasciarti».

APPROFONDIMENTI TREVISO Malore in casa a 56 anni: addio a Michela, l'animalista della Lav...



Moglie del pittore mestrino Franco Beraldo, viene ricordata da chi la conosceva per il suo carattere estroverso, la generosità, la spontanea e la profonda fiducia che nutriva per il mondo spirituale. «Ha saputo assumere su di sé con coraggio ogni prova che il destino le aveva posto nel corso della sua esistenza terrena - ricorda il marito - affrontando inoltre la malattia con coraggio e dignità, potendo contare nell’aiuto del Signore e del personale medico e infermieristico dell’ospedale all’Angelo di Mestre». I figli Elia, Michele e Francesco la ricordano per la sua solare bellezza interiore, la gioia e la leggerezza con le quali sapeva affrontare la vita. I funerali della maestra saranno celebrati nella chiesa di Gambarare di Mira sabato alle 11.