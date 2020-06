Addio a Marina Dragotto, Venezia perde un pezzetto di cuore

VENEZIA - Marina Dragotto, dipendente del Comune di Venezia nel settore delle Politiche comunitarie, direttrice di Audis (associazione aree urbane dismesse) e attiva nel Partito Democratico, è morta la scorsa notte nella sua casa della Giudecca. Cinquantun'anni, era originaria di San Vigilio di Marebbe in Alto Adige, si era trasferita a Venezia per studiare Urbanistica allo Iuav. E non solo se n'era più andata, ma era divenata un punto di riferimento per molte della città. © RIPRODUZIONE RISERVATA