Un malore uccide Marianna a 24 anni Era stata "l'Angelo del Carnevale"

MESTRE - Marianna Serena, Maria vincitrice dell’anno 2014, indimenticabile angelo del Carnevale di Venezia 2015, è morta ieri all’ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale. Da pochi giorni aveva festeggiato il suo 24. compleanno. Laureata appena lo scorso dicembre in Moda e Design all’Università Iuav, Marianna aveva tutta la vita davanti per realizzare i suoi sogni. La morte però guarda in faccia nessuno, e l’ha strappata per sempre all’affetto dei suoi cari. Domenica mattina è stata colpita da un’emorragia cerebrale con arresto cardiaco, in quel momento si trovava insieme al fidanzato a Vicenza.