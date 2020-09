Aeroporto in lutto: mamma Chiara uccisa dal male a 41 anni

VENEZIA - Uccisa dalla malattia a 41 anni. Chiara Levi, di Marghera, è morta ieri, giovedì 3 settembre, dopo una lunga lotta contro il male. Lavorava da 18 anni all'aeroporto per l’handler Gh, dove aveva lavorato anche il papà Giorgio prima della pensione. Chiara lascia anche una figlia, Sabrina, di 21 anni

Il funerale si terrà lunedì alle 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio, a Marghera.



Chiara Levi aveva iniziato a lavorare al Marco Polo come addetta al check-in. Nel 2004 era stata assunta a tempo indeterminato







